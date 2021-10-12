Фішки iOS 15

В середині вересня 2021 року компанія Apple представила новий Айфон 13. Найочікуваніша подія визначила головні тенденції у світі електроніки. Одна з особливостей нового гаджета - підтримка iOS 15. Остання була презентована в червні 2021 року. Ця платформа була створена спеціально для мобільних гаджетів компанії Apple. Про основні особливості iOS 15 ви дізнаєтеся з цієї статті.
Чим виділяється iOS 15
Серед головних переваг і відмінностей системи виділяють:
- Фокусування. Ви можете самостійно фільтрувати повідомлення, виділяючи важливі. Це дозволить вирішувати необхідні завдання без відволікання на кожне повідомлення. Платформа передбачає кілька шаблонів - досить вибрати один і налаштувати його самостійно.
- Ігровий режим. Його завдання - дозволити користувачеві максимально глибоко зануритися в процес і не відволікатися. Щоб активувати режим, потрібно правильно налаштувати «Фокусування». Після цього ви зможете брати участь в онлайн-баталіях без додаткових проблем.
- Зведення повідомлень. Це дозволяє отримувати листи в заданий проміжок часу. До цього моменту ви не будете бачити повідомлення та інші примітки, що приходять. Як тільки активується зведення, гаджет покаже все накопичене. Найважливіші додатки можуть працювати в режимі реального часу і показувати повідомлення відразу. Функціонування інших залежить від настройки.
- Зручне розташування адресного рядка. Браузер Safari дозволяє перемикатися між вкладками однією рукою, завдяки чому користувач може легко управляти гаджетом. Це зручно, коли ви п'єте каву й одночасно переглядаєте новини в телефоні.
- Додаткові віджети на робочому столі. Платформа дозволяє переміщати основні контакти на екран і виділяти обране.
- Приховування робочих столів. Ви можете заховати непотрібні значки й налаштувати їх зображення за розкладом, в строго відведений час, або по повідомленню. Наприклад, це хороший спосіб заховати ігрові програми під час робочого процесу і налаштувати відображення тільки ділових месенджерів.
- Можливість змінювати розмір тексту в кожному додатку. Ви самостійно регулюєте величину букв в залежності від зручності. Подібна настройка відкривається в кожному встановленому додатку.
- Фонова музика для релаксації або продуктивної роботи. Виробник iPhone 13 створив оригінальну фішку - відтворення різних мелодій, що дозволяють людині розслабитися або, навпаки, сконцентруватися на розв'язанні конкретної задачі для підтримки продуктивності користувача.