Фішки iOS 15

В середині вересня 2021 року компанія Apple представила новий Айфон 13. Найочікуваніша подія визначила головні тенденції у світі електроніки. Одна з особливостей нового гаджета - підтримка iOS 15. Остання була презентована в червні 2021 року. Ця платформа була створена спеціально для мобільних гаджетів компанії Apple. Про основні особливості iOS 15 ви дізнаєтеся з цієї статті.

Чим виділяється iOS 15

Серед головних переваг і відмінностей системи виділяють:

Фокусування. Ви можете самостійно фільтрувати повідомлення, виділяючи важливі. Це дозволить вирішувати необхідні завдання без відволікання на кожне повідомлення. Платформа передбачає кілька шаблонів - досить вибрати один і налаштувати його самостійно.

Ігровий режим. Його завдання - дозволити користувачеві максимально глибоко зануритися в процес і не відволікатися. Щоб активувати режим, потрібно правильно налаштувати «Фокусування». Після цього ви зможете брати участь в онлайн-баталіях без додаткових проблем.

Зведення повідомлень. Це дозволяє отримувати листи в заданий проміжок часу. До цього моменту ви не будете бачити повідомлення та інші примітки, що приходять. Як тільки активується зведення, гаджет покаже все накопичене. Найважливіші додатки можуть працювати в режимі реального часу і показувати повідомлення відразу. Функціонування інших залежить від настройки.

Зручне розташування адресного рядка. Браузер Safari дозволяє перемикатися між вкладками однією рукою, завдяки чому користувач може легко управляти гаджетом. Це зручно, коли ви п'єте каву й одночасно переглядаєте новини в телефоні.

Додаткові віджети на робочому столі. Платформа дозволяє переміщати основні контакти на екран і виділяти обране.