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Китай призупинив дослідження на Марсі

Після закінчення періоду "відсутності Сонця" вивчення Червоної планети продовжать.

Китай призупинив дослідження на Марсі
Фото: EPA/UPG

Китайський марсохід і орбітальний апарат призупинили дослідження на Марсі. Причиною став період "відсутності Сонця", коли посилюється електромагнітне випромінювання.

Про це повідомило Національне космічне управління Китаю, передає державне інформагентство Xinhua.

Йдеться про явище, коли Марс і Земля рухаються по обидва боки від Сонця і стають у так зване "сонячне з'єднання Марса".

"У цей період сонячне електромагнітне випромінювання зростає і порушує зв'язок між зондами та Землею", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що період "відсутності Сонця" завершиться в середині жовтня, і два зонди відновлять зв'язок із Землею та продовжать наукові дослідження на Червоній планеті.

Нагадаємо, що китайська місія "Тяньвень-1", до складу якої входять орбітальний апарат, посадковий апарат і марсохід, була запущена 23 липня 2020 року. Марсохід Zhurong злетів з посадкової платформи на поверхню Марса у травні цього року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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