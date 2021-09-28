Михайло Поплавський: "ТікТок – це емоційний бізнес!"

В Університеті культури на трендовому факультеті ТікТок заняття молоді з провідними практиками-маркетологами, топ менеджерами компаній, успішними тіктокерами, креативниками, режисерами, хореографами набирають обертів. Про це Поплавський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм.

Спікерами чергового заняття, окрім Михайла Поплавського, виступили Влад Ледбой, український тіктокер, блогер з мільйонною аудиторією (1,6 млн. підписників у ТікТок); Кирило Кудрявцев, засновник першого українського ТікТок дому Top Team House, та зірковий викладач Університету культури, український режисер театру і кіно Олександр Балабан.

«Сьогодні розпочалась інтелектуально-інформаційна революція. Йде «Битва мозгів»! Настала епоха, в якій все вирішують талант і час. Бізнес потребує талановитих тіктокерів. ТікТок-бізнес ставить лідерство та управління в центр уваги. Потрібно діяти швидко і рішуче.

ТікТок вимагає інноваційної та організаційної структури. Це вміння організувати безперервний потік творчих ідей з ефективними комунікаціями.

Факультет ТікТок – місце креативних ідей та технологій!

Молодь зі здоровими творчими амбіціями може реалізувати себе по максимуму!

Ідеологія ТікТоку – звернення до емоцій людини, а не до раціональності. ТікТок –це емоційний бізнес!» – зазначив Михайло Поплавський.

Масштабний спільний тікток менторів і молоді по завершенні інноваційного заняття став яскравим підтвердженням вираження емоцій в єдності.

Сама новина про відкриття першого в Україні і світі трендового факультету викликала шалений резонанс, а перші заняття продемонстрували, що сучасні медіаінструменти – невід’ємна частина бізнесу XXI століття.