Фото: Генштаб ЗСУ

Фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки проводять визначальні відомчі випробування дослідного зразка рухомої станції для очищення води «Джерело-2000».

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що станція призначена для забезпечення підрозділів питною водою, отриманою шляхом очищення води від різного виду забруднень за допомогою хімічних реагентів та фільтрів.

“Метою випробувань є перевірка та підтвердження заявлених розробником тактико-технічних та експлуатаційних характеристик рухомої станції для очищення води в умовах використання, які максимально наближені до реальної експлуатації військовими підрозділами”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Генштаб ЗСУ

Випробування проводяться у два етапи: перший – полігонні випробування, другий – лабораторні. Нині станція проходить випробування у польових умовах.

За результатом визначальних відомчих випробувань буде прийматись рішення щодо можливості допуску станції "Джерело-2000" до експлуатації в Збройних Силах України.