Компанія Apple сьогодні представила в Каліфорнії чергові новинки, серед яких - смартфони iPhone 13, планшети iPad 9, а також оновлені смарт-годинник Watch Series 7.

Фото: Apple

iPhone 13

Нові смартфони виробника в цілому схожі на попереднє покоління - iPhone 12, проте були істотно перебудовані зсередини.

iPhone 13 і iPhone 13 mini отримали поліпшені камери. У них, як і раніше використовуються 12-мегапіксельні датчики, але основний датчик абсолютно новий - найбільший з тих, що використовується в смартфонах Apple.

Лінійка також отримала покращений, більш яскравий OLED-екран (на 28% яскравіше попереднього).

Покращена автономність смартфонів серії - iPhone 13 mini тепер працює на 1,5 години довше попередника, а iPhone 13 - на 2,5 години довше.

iPhone 13 отримав більше флеш-пам'яті: в базі тепер 128 ГБ. Доступні також варіанти з 256 і 512 ГБ.

Вартість iPhone 13 mini стартує з позначки 699 доларів, базовий iPhone 13 - 799 доларів.

Фото: Apple

iPad 9

Планшет iPad 9 оснащується більш потужною однокристальною платформою A13 Bionic, яка на 20% швидше своїх попередників.

Основна камера iPad отримала покращену систему автоматичного фокусування. Фронтальна камера нова - з 12-мегапіксельним датчиком і надширококутним об'єктивом.

Дисплей теж став краще, він підтримує технологію автоматичного підстроювання колірної температури True Tone.

Новий iPad працює під управлінням iPadOS 15, сумісний з Apple Pencil першого покоління і наділений гігабітним адаптером LTE.

Новинка вже доступна для замовлення в США, а в продаж надійде з наступного тижня.

Ціна пристрою стартує з 330 доларів за версію з 64 ГБ пам'яті.

Watch Series 7

Фото: Apple

Оновлені смарт-годинник від Apple отримали новий дисплей - він на 20% більше, ніж у попередньої моделі, і на 70% яскравіше. Рамки екрану стали менше і тепер на екрані поміщається на 50% більше тексту, ніж раніше.

Годинник також підтримують швидку зарядку - вони заряджаються на 33% швидше Watch Series 6 (від 0 до 80% за 45 хвилин).

Точна дата старту продажів Watch Series 7 не вказана - в Apple лише зазначили, що придбати новинку можна буде восени.

Ціни в США стартують з позначки 380 доларів.