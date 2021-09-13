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"Велике будівництво" розширить мережу спортивних урбан-парків на майже всі обласні центри, – Зеленський

У 2022 році подібні парки планують відкрити у Львові, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові та Сумах. 

"Велике будівництво" розширить мережу спортивних урбан-парків на майже всі обласні центри, – Зеленський
Володимир Зеленський

Спортивні простори, аналогічні до створеного на ВДНГ у Києві урбан-парку, у найближчі роки з’являться і в інших містах України. Про це повідомив сайт Офісу Президента з посиланням на виступ Володимира Зеленського під час відкриття урбан-парку у столиці.

За його словами, у 2022 році подібні парки буде відкрито у Львові, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові, Сумах, а у 2023-му заплановане їхнє відкриття у майже всіх обласних центрах та ще кількох великих містах України. Реалізація проєкту відбувається у рамках програм президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" та "Здорова Україна".

"У найближчі роки всі обласні міста – і не тільки – побачать такий клас, який, мені здається, дуже сподобається українським громадянам, особливо найменшим", – заявив Зеленський.

На території урбан-парку у Києві розташовані скейт-парк, стрітфутбольний спот, стрітбольний спот для тренувань зі стрітболу та баскетболу 3х3 і 5х5, стрітденс і івент-спот для занять вуличними танцями, стрітворкаут-спот, паркур-спот, бігова доріжка у лісовій зоні завдовжки 3,5 км.

"Саме за допомогою таких класних спортивних розважальних сучасних «магнітів» ми будемо збільшувати кількість громадян України, які займатимуться різними видами спорту", – сказав президент.

Присутній на заході президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах зазначив, що такі парки допоможуть розвивати олімпійські види спорту в Україні.

"Такі парки дуже важливі для розвитку фізичної культури. І коли трапилася пандемія COVID-19, усі зрозуміли, наскільки важлива фізкультура як для фізичного, так і для ментального здоров’я", – наголосив очільник МОК.

Як розповів у Facebook заступник голови ОП, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, парк на ВДНГ побудували у рекордні терміни: за два місяці. При цьому до серпня наступного року на даній території відкриється ще низка об’єктів.

"Це місце не залишає байдужим і змушує дивитися на спорт зовсім іншими очима. Спортивна інфраструктура – це не привілей для обраних у фітнес-залах. Ми робимо її сучасною і доступною для всіх бажаючих", – написав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський поставив завдання в рамках "Великого будівництва" створити в кожній ОТГ новий сучасний парк.

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