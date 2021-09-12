"Мужнiсть та rероїзм воїнiв-танкiстiв неодноразово пiдтверджувалися пiд час вiдсiчi російській агресії".

Президент України Володимир Зеленський привітав українських танкістів з професiйним святом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“Завдяки професiоналiзму та високому рiвню пiдготовки вiйськовослужбовцiв-танкiстiв, їx орrанiзованостi, злаrодженостi, впевненості у своїх силах цей славетний рiд військ є мiцним броньованим кулаком українськоrо війська, здатним зупинити та зламати опiр будь-якого ворога”, – йдеться у привітанні.

Зеленський додав, що мужнiсть та rероїзм воїнiв-танкiстiв неодноразово пiдтверджувалися у боях на Сходi України пiд час вiдсiчi російській агресії.

“Ми схиляємо голови перед пам'яттю воїнів, якi віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вiчна їм пам'ять! Вiд iменi Українського народу щиро дякую особовому складу та ветеранам танкових вiйськ за вiрнiсть вiйськовiй присязі, відвагу, сумлiнне виконання конституцiйного обов'язку, виявленi пiд час захисту територiальної цiлiсностi України”, – сказав президент.

Він також подякував за самовiддану працю вченим, конструкторам, iнженерам i nрацiвникам української танкобудiвної галузi.

“Ми по праву пишаємося вашими досягненнями у створенні найсучасніших бойових машин. Переконаний, що українськi танкiсти й надалi надiйно захищатимуть свободу i незалежнiсть нашої держави. Бажаю вам i вашим родинам мiцного здоров'я, благополуччя та нових звершень у благородній справi служiння Вiтчизнi. Слава українським танкiстам! Слава Українi!”, – підсумував очільник держави.

Нагадаємо, День танкістів відзначається щороку в другу неділю вересня.

Свято встановлено на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України згідно з Указом Президента України у 1997 році.