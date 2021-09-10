Окупанти посилили обвинувачення заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялову

Слідство перекваліфікувало висунену йому статтю з пособництва в диверсії на її вчинення.

Окупаційні силовики в Криму змінили висунені обвинувачення першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову. Замість пособництва вчинення диверсії йому тепер закидають її здійснення.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Миколу Полозова.

Зазначається, що адвокати Еміне Авамілєва і Микола Полозов сьогодні зустрілися з Наріманом Джеляловим в будівлі ФСБ Сімферополя.

"Слідство перекваліфікувало висунену йому статтю з пособництва в диверсії на її вчинення (частина 1 статті 281 КК РФ), по суті посиливши обвинувачення. Там же відбувся допит підсудного, Джелялов відмовився давати свідчення правоохоронцям, посилаючись на 51 статтю Конституції РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що адвокатів ознайомили з рядом експертиз, які вже пройшов і які треба буде пройти Джелялову - всього їх 12. Крім того, силовики взяли з захисників підписку про нерозголошення.

Наприкінці минулого тижня окупаційна влада Криму провела обшуки і затримала першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова.

6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці. ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам - двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим - підрив газопроводу в селі Перевальне. Підтверджень такого підриву досі оприлюднено не було.

7 вересня ФСБ опублікувала відео з зізнаннями двох затриманих фігурантів - Азіза і Асана Ахтемових. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.