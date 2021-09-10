Порошенко не міг санкціонувати спецоперацію щодо "вагнерівців", - висновок ТСК Ради

За словам иочільниці ТСК, дії п'ятого президента носили характер рутинної роботи з планування заходу на липень 2020 року.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо розслідування справи "вагнеріців" дійшла до висновку, що п'ятий президент України Петро Порошенко не міг санкціонувати "спеціальний розвідувальний захід" щодо примусової посадки турецького літака з найманцями ПВК "Вагнер".

Про це заявила голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає "Інтерфакс-Україна".

"У мене дуже складна роль як у глави ТСК - не допустити тих чи інших політичних оцінок, але, на жаль, ми можемо зробити висновок, що Петро Олексійович не міг санкціонувати таке спеціальний захід. Відповідно до заяв п'ятого президента, він особисто санкціонував спецоперацію в 2018 році. Але як ми бачимо, в 2018-му, в 2014 році це була рутинна робота з планування заходу на липень 2020 року", - сказала Безугла.

Вона уточнила, що у липні СБУ передала інформацію за результатами документування осіб і відібрала кілька десятків тих, які становлять оперативний інтерес. З них було відібрано 33 особи.

"Зроблю висновок, згідно з нашим дослідженням, Петро Олексійович, беручи до уваги, що ту інформацію, яку ми отримали, планування йшло в липні 2020 року, а це відбулося у липні 2020 року, не міг санкціонувати", - зазначила глава ТСК.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генпрокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них – громадяни України. 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер".

Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це спланованою дезінформацією.

Спростовував українську операцію і президент Володимир Зеленський: "Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально втягували в це питання – це правда. І те, що цього не сталося, я вважаю – слава Богу, що ми проявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні".

15 вересня на засіданні Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.