У селі Миколаївської області відмовилися перейменовувати вулицю Терешкової

У селі Тузла Миколаївської області місцеві жителі проголосували проти перейменування вулиці Терешкової, мотивуючи це тим, що вулиця названа на честь жінки-космонавтки, а не особи, яка голосувала за анексію Криму та була в ЦК КПРС.

Про це йдеться у відповіді на запит журналіста LB.ua Рудоманова Олександра.

Всі 21 учасник зборів висловився проти перейменування вулиці.

"Ніхто не зможе нас примусити відмовитись від нашої назви вулиці" та "Не ми її називали, не ми будемо і відміняти цю назву", – розповідали ініціативні мешканці на громадських зборах.

Разом з тим, за інформацією від ОДА, Коблівську сільська раду було повторно повідомлено про необхідність перейменування цієї вулиці. LB.ua надіслало запит в прокуратуру та поліцію з проханням прокоментувати дану подію.