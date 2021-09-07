Близько 8:00 вівторка, 7 вересня, у Вознесенську Миколаївської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Вознесенського міського голови Євгена Величка зіткнувся з пасажирським автобусом.

Як інформує пресслужба обласної поліції, внаслідок аварії Величко отримав травми. Водій автобуса не постраждав, пасажирів у салоні автобуса не було.

ДТП сталася на перетині вулиць Берегового та Черняховського у Вознесенську. Як повідомляють місцеві ЗМІ, Volkswagen Passat міського голови в’їхав у автобус.

Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини автоаварії.

За даними видання Вознесенський Вісник, 32-річний Євген Величко підтвердив факт, що саме він був за кермом. За словами міського голови, ДТП сталася під час того, як він їхав за секретарем ради Вікторією Бальцер. У момент повороту сонце засліпило очі і тому він не помітив автобуса.

У пресслужбі міської ради Вознесенська повідомили, що стан міського голови задовільний, його життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, 23 серпня сталося ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Аварія трапилася на Бориспільській трасі. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили. Справу розслідує ДБР.