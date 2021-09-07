Семеро українців постраждали у ДТП в Польщі

У польському місті Люблін мікроавтобус з громадянами України потрапив в аварію.

Про це повідомило посольство України в Польщі у Twitter.

ДТП сталося вранці 7 вересня.

"07.09.2021 року близько Любліна відбулося ДТП за участю мікроавтобуса, в якому з України до Польщі подорожували вісім осіб. В результаті аварії постраждали семеро громадян України. Всі постраждалі оперативно розміщені в госпіталі SPSK4 в Любліні", – йдеться в повідомленні.

Стан потерпілих – середньої важкості.

Нагадаємо, 24 липня поблизу міста Радомсько Лодзького воєводства водій автомобіля Nissan виїхала на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Transporter. У ньому перебували дев’ятеро осіб, зокрема сім громадян України віком 37-54 роки, які працювали в будівельній фірмі. Двоє постраждалих померли у лікарні.

Згодом з’ясувалося, що 36-річна жінка, яка керувала легковим автомобілем, мала у крові чотири проміле алкоголю. Її затримали. Місцева прокуратура висунула жінці звинувачення в доведенні до катастрофи у наземному русі. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.