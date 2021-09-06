Парламент Польщі підтвердив оголошення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю

247 парламентарів виступили на підтримку рішення глави держави, в той час як 167 висловилися "проти".

Більшість депутатів польського сейму в понеділок підтримали рішення президента країни Анджея Дуди про введення на кордоні з Білоруссю режиму надзвичайного стану.

Про це повідомляє Радіо Польща.

Зазначається, що 247 парламентарів виступили на підтримку рішення глави держави, в той час як 167 висловилися "проти".

Президент Польщі Анджей Дуда 2 вересня підписав постанову про введення режиму надзвичайного стану вздовж кордону з Білоруссю. Це рішення повинні були також підтвердити і депутати сейму (верхня палата парламенту) Польщі.

Згідно з указом, режим НС вводиться на 30 діб і торкнеться 183 населених пунктів у низці районів Підляського та Люблінського воєводств.

На території дії режиму буде тимчасово заборонено проведення масових заходів, люди будуть зобов'язані носити з собою посвідчення особи, а ті, хто не проживає в цих населених пунктах, не зможуть туди в'їхати.

Раніше про запровадження режиму надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю клопотало уряд Польщі. Там зазначали, що введення режиму НС в прикордонній зоні є "необхідним кроком, щоб уникнути серйозного міграційного кризи".

За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Польщі Мацея Васіка, на польську територію щодня намагаються перейти 100-250 чоловік.

Раніше Польща, Литва, Латвія і Естонія звинуватили Білорусь в використанні нелегальних мігрантів в якості зброї в так званій гібридної війні проти ЄС. Потік нелегалів "спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка", - говорилося в спільній заяві прем'єрів цих країн. Варшава, Рига, Вільнюс і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва за заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Наразі Європейський Союз готує п'ятий пакет санкцій відносно режиму Лукашенка. Однією з причин такого рішення Брюссель називає використання Мінськом мігрантів як інструменту проти ЄС.