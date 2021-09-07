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Рейтинг партії Меркель перед виборами впав до рекордно низьких 19%

Новим канцлером може стати соціал-демократ Олаф Шольц.

Фото: RTL

Рейтинг блоку ХДС/ХСС перед парламентськими виборами в Німеччині впав до 19%. Вони відбудуться вже через три тижні - 26 вересня.

Рекордно низький рейтинг консерваторів зафіксувало опитування групи Forsa, яке проводилось на замовлення RTL.

Блок ХДС/ХСС на вибори 2021 року веде не Ангела Меркель, як раніше, а малопопулярний Армін Лашет.

На перше місце в опитуваннях суспільної думки в Німеччині вийшла Соціал-демократична партія, лідер якої Олаф Шольц є найбільш рейтинговим серед нинішніх кандидатів на пост канцлера ФРН. За соціал-демократів готові проголосувати 25% виборців.

На третьому місці - "Союз 90/Зелені" з 17%, на четвертому - Вільна демократична партія з 13%.

Проросійська права партія "Альтернатива для Німеччини", згідно з опитуваннями, набирає 11%, а соціалістична партія "Ліві" - 6%.

Оскільки жодна партія не матиме достатньої кількості голосів для формування більшості, країну чекатимуть коаліційні переговори. За оцінками німецьких журналістів, для коаліції потрібно буде три партії, наприклад СДПН, "Зелені" та Вільна демократична партія (або "Ліві"). Зберегти чинну коаліцію ХДС/ХСС і СДПН не вдасться - вони набирають занадто мало мандатів.

Нагадаємо, що на виборах 2017 року блок Меркель набрав на виборах 32,9%, а соціал-демократи - 20,5%.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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