Ролік був знятий під час візиту Путіна на Далекий Схід.

Віце-прем'єр - повноважний представник президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв упіймав муху, що літала біля Володимира Путіна.

Такий сюжет новини опублікували деякі російські ЗМІ та пабліки у соцмережах.

Ролік був знятий під час візиту Путіна на Далекий Схід.

"Жодна муха не пролетить повз Путіна. Коли Трутнєв поруч", - йдеться у підпису під відео у твиттер-аккаунте "Кремллівський РІА".

Ни одна муха не пролетит мимо Путина. Когда Трутнев рядом pic.twitter.com/oPenRH2fnw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 4, 2021

Раніше російські ЗМІ писали новини, а також зробили цілу телепередачу про термокружку Путіна, з якої він пив під час саміту G20 у 2019 році.

Нагадаємо, в росії минулого року дітям подарували на Новий рік цукерки з горілкою, перцем і портретом Путіна.