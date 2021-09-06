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​РосЗМІ зробили сюжет про те, як постпред президента Трутнєв вбив муху, що літала біля Путіна

Ролік був знятий під час візиту Путіна на Далекий Схід.

​РосЗМІ зробили сюжет про те, як постпред президента Трутнєв вбив муху, що літала біля Путіна
Фото: EPA/UPG

Віце-прем'єр - повноважний представник президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв упіймав муху, що літала біля Володимира Путіна.

Такий сюжет новини опублікували деякі російські ЗМІ та пабліки у соцмережах.

Ролік був знятий під час візиту Путіна на Далекий Схід.

"Жодна муха не пролетить повз Путіна. Коли Трутнєв поруч", - йдеться у підпису під відео у твиттер-аккаунте "Кремллівський РІА".

Раніше російські ЗМІ писали новини, а також зробили цілу телепередачу про термокружку Путіна, з якої він пив під час саміту G20 у 2019 році.

Нагадаємо, в росії минулого року дітям подарували на Новий рік цукерки з горілкою, перцем і портретом Путіна.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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