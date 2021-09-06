Над ним працювали майже три роки.

Японський проєкт Worldflags розробив аніме-образи країн-учасниць Олімпіади в Токіо, у тому числі - України.

Образ українського персонажа опублікований в Інстаграмі проєкту.

"Український Шевченко, повністю готовий! Учасники проєкту Worldflags називають його «Шева-кун». Це розповсюджене прізвище в Україні, а «~ нко ~ ко» означають «дитина ~»", - йдеться у дописі.

Активіст і координатор Free Hong Kong Centre Артур Харитонов, який одним з перших повідомив про презентацію персонажа, зазначив, що український аніме-образ було представлено майже через три роки після початку роботи над ним.

"Вони дали йому ім’я Шевченко, попросили називати Шева-кун і написали, що він з Києва. Це єдиний персонаж, що має настільки унікальну зброю - наш тризуб", - написав Харитонов у Фейсбуці.

З аніме-образами інших країн можна ознайомитися на сайті проєкту.

Нагадаємо, Олімпійські ігри - 2020 у Токіо проходили 23 липня – 8 серпня 2021 року. Олімпіада була відкладена на рік через пандемію коронавірусу.

Україну на Олімпіаді представляли 153 олімпійці у 25 видах спорту і 30 дисциплінах, наші спортсмени вибороли 19 медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових, і в підсумку наша збірна посіла 44-е місце в медальному заліку.

Найбільше золотих медалей у США – 39, друге місце у Китаю - 38, а третє у японців – господарів Олімпіади - 27.

За кількістю медалей також попереду збірна США - 113, на другому - Китай (88), а ось третє місце посіла команда Російського олімпійського комітету - 71.