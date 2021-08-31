Єврокомісія готова провести консультації з Києвом щодо "Північного потоку-2"

"Ми, як і раніше, готові обговорити будь-які питання, які хвилюють Україну".

Європейська Комісія готова провести консультації, запитані Києвом через подальшу реалізацію проєкту "Північний потік-2", який загрожує безпеці України.

Про повідомили в Єврокомісії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми направили нашим українським колегам відповідь, у якій висловили готовність обговорювати та продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних із енергетикою. Ми перебуваємо у постійному контакті з українською владою з багатьох питань, зокрема - з питань енергетики, та з нетерпінням очікуємо можливості обговорити з нашими українськими колегами як найкраще виконати їхнє прохання щодо консультації", - повідомили в ЄК.

При цьому наголошується, що ЄС, "як і раніше, надає великого значення енергетичній безпеці України".

"Ми, як і раніше, готові обговорити будь-які питання, які хвилюють Україну", - запевнили у Брюсселі.

Нагадаємо, 22 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною та США. Докладніше про угоду читайте в матеріалі LB.ua "Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»".

В Україні переконані, що реалізація цього проєкту загрожує безпеці країни та порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Відповідно до домовленостей між Берліном та Вашингтоном, у разі функціонування нового трубопроводу "Північний потік-2" ФРН зобов'язується вживати заходів, якщо РФ використовуватиме постачання енергоносіїв для чинення тиску на інші країни.