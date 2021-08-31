Євросоюз повністю вакцинував від коронавірусу 70% дорослого населення

У Європейському Союзі повністю вакцинували від коронавірусу 70% дорослого населення, повідомила в вівторок, 31 серпня, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, це означає, що понад 250 млн людей мають імунітет до інфекції. Загальне населення Євросоюзу - приблизно 446 млн осіб.

70% of adults in EU are fully vaccinated.



I want to thank the many people making this great achievement possible.



But we must go further!



We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.



We'll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2021

Вакцинація 70% дорослого населення було метою Євросоюзу. Зимою фон дер Ляєн говорила, що це може стати поворотним моментом у боротьбі з вірусом. Тепер вона сказала, що навіть такого показника вакцинації недостатньо.

"Пандемія не завершена, і ми маємо залишатися пильними. По-перше, потрібно швидко вакцинувати ще більше європейців, щоб уникнути нових хвиль інфекції та зупинити виникнення нових штамів. Я закликаю всіх, кого тільки можна, вакцинуватися. Це єдиний спосіб захистити себе та інших. А по-друге, ми маємо допомогти решті світу також вакцинуватися", - сказала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що пандемія завершиться тільки тоді, коли хворобу подолає кожна країна світу.

Нагадаємо, що станом на 31 серпня в Україні повністю вакциновано тільки 13% населення.