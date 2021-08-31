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Євросоюз повністю вакцинував від коронавірусу 70% дорослого населення

Глава Єврокомісії закликала решту якомога швидше зробити щеплення.

Євросоюз повністю вакцинував від коронавірусу 70% дорослого населення
Центр вакцинації в Безьє, Франція, 18 січня 2021 року.
Фото: EPA/UPG

У Європейському Союзі повністю вакцинували від коронавірусу 70% дорослого населення, повідомила в вівторок, 31 серпня, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, це означає, що понад 250 млн людей мають імунітет до інфекції. Загальне населення Євросоюзу - приблизно 446 млн осіб.

Вакцинація 70% дорослого населення було метою Євросоюзу. Зимою фон дер Ляєн говорила, що це може стати поворотним моментом у боротьбі з вірусом. Тепер вона сказала, що навіть такого показника вакцинації недостатньо.

"Пандемія не завершена, і ми маємо залишатися пильними. По-перше, потрібно швидко вакцинувати ще більше європейців, щоб уникнути нових хвиль інфекції та зупинити виникнення нових штамів. Я закликаю всіх, кого тільки можна, вакцинуватися. Це єдиний спосіб захистити себе та інших. А по-друге, ми маємо допомогти решті світу також вакцинуватися", - сказала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що пандемія завершиться тільки тоді, коли хворобу подолає кожна країна світу. 

Нагадаємо, що станом на 31 серпня в Україні повністю вакциновано тільки 13% населення.

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