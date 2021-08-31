У Пентагоні оголосили про завершення евакуації з Афганістану

Очільник Центрального командування США генерал Френк Маккензі заявив, що останні американські військові літаки вилетіли з аеропорту Кабулу. На їхньому борту перебуває остання група евакуйованих - громадяни США та дипломати.

Про це він заявив у ефірі американського телеканалу CNN.

"Я тут, щоб оголосити про завершення нашого виходу з Афганістану та припинення військової місії з евакуації американських громадян, громадян третіх країн та афганців, які перебувають у вразливому становищі. Останній Boeing C-17 вилетів з Міжнародного аеропорту Хаміда Карзая 30 серпня сьогодні вдень о 15:29 EST (23:29 за київським часом), і останній пілотований літак залишає повітряний простір Афганістану", - сказав Маккензі.

Станом на понеділок з міжнародного аеропорту Хаміда Карзая літаками було вивезено понад 122 000 людей, зокрема 5400 американців. Про це раніше повідомив журналістам речник Пентагону Джон Кірбі.

Високопоставлений представник Державного департаменту заявив, що за даними відомства зараз в Афганістані перебуває менше 250 американських громадян, які, можливо, виявять бажання виїхати. Чиновники США підкреслили, що таліби раніше дозволити афганцям покинути країну після виходу США та союзників.

Як відомо, "Талібан" дав час для евакуації з аеропорту Кабула тільки до 31 серпня. Наразі майже вся територія країни контролюється бойовиками цього екстремістського руху.

Нагадаємо, 26 серпня в аеропорту Кабула стався теракт. Загинули близько 100 осіб, серед них - 13 американських військових. За офіційними даними, за вибухом терориста-смертника послідував напад бойовиків ІДІЛ.