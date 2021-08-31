Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією

Лукашенко для цього полетить в Москву.

Володимир Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком 22 квітня 2021 р

Президент Росії Володимир Путін 9 вересня підпише спільний з Олександром Лукашенком указ щодо інтеграції РФ і Білорусі.

Це пакет "дорожніх карт" з інтеграції – останній з 28 документів, що передбачають інтеграцію двох країн. Підписання має відбутися в межах зустрічі Путіна і Лукашенка в Москві, цитує посла Білорусі в Росії Володимира Семашка "Інтерфакс".

"Союзний уряд – засідання буде, де будуть підписані всі ці "дорожні карти" та спільна карта поглиблення інтеграції", – зазначив Семашко.

Інтеграція Росії з Білоруссю обговорюється з 1999 року. Проєкти "дорожніх карт" влада країн не публікує.

У 2019 році Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися, що Росія і Білорусь в рамках об'єднання в Союзну державу створять єдині парламент і уряд.

У вересні 2020 прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін на зустрічі з Олександром Лукашенком заявив про досягнення прогресу щодо Союзної держави.