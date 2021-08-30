Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
На следующий год - в Донецке
На следующий год - в Донецке
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Разумков відвідав Донбас (оновлено)
Разумков відвідав Донбас (оновлено)
Помер Олександр Петраківський, який врятував колону українських військових під Луганськом
Помер Олександр Петраківський, який врятував колону українських військових під Луганськом
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
ГоловнаСвіт

Дітям в Китаї обмежили доступ до онлайн-ігор

Постачальники онлайн-ігор можуть пропонувати підліткам послуги тільки протягом однієї години з 20:00 до 21:00 по п'ятницях, суботах і неділях, а також в святкові дні.

Дітям в Китаї обмежили доступ до онлайн-ігор

Уряд Китаю обмежив доступ підлітків до онлайн-ігор. Таким чином у Китаї мають намір боротися із дитячою інтернет-залежністю.

Про це повідомляє китайська державна агенція Сіньхуа.

Згідно з розпорядженням Державного управління у справах преси та видавництв КНР, постачальники онлайн-ігор можуть пропонувати підліткам послуги тільки протягом однієї години з 20:00 до 21:00 по п'ятницях, суботах і неділях, а також в офіційні святкові дні.

У розпорядженні також міститься заклик суворо дотримуватися вимог до реєстрації та входу в систему під справжнім ім'ям.

"Служби у справах преси та видавництв на всіх рівнях зобов'язані посилити контроль над здійсненням відповідних заходів і карати по всій строгості ті компанії, які не будуть їх дотримуватися", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, китайський суд міста Даньдун 11 серпня виніс вирок канадському бізнесмену Майклу Спейвору, якого звинуватили у шпигунстві. Його визнали винним та засудили до 11 років позбавлення волі і екстрадиції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також