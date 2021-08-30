Дітям в Китаї обмежили доступ до онлайн-ігор

Постачальники онлайн-ігор можуть пропонувати підліткам послуги тільки протягом однієї години з 20:00 до 21:00 по п'ятницях, суботах і неділях, а також в святкові дні.

Уряд Китаю обмежив доступ підлітків до онлайн-ігор. Таким чином у Китаї мають намір боротися із дитячою інтернет-залежністю.

Про це повідомляє китайська державна агенція Сіньхуа.

Згідно з розпорядженням Державного управління у справах преси та видавництв КНР, постачальники онлайн-ігор можуть пропонувати підліткам послуги тільки протягом однієї години з 20:00 до 21:00 по п'ятницях, суботах і неділях, а також в офіційні святкові дні.

У розпорядженні також міститься заклик суворо дотримуватися вимог до реєстрації та входу в систему під справжнім ім'ям.

"Служби у справах преси та видавництв на всіх рівнях зобов'язані посилити контроль над здійсненням відповідних заходів і карати по всій строгості ті компанії, які не будуть їх дотримуватися", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, китайський суд міста Даньдун 11 серпня виніс вирок канадському бізнесмену Майклу Спейвору, якого звинуватили у шпигунстві. Його визнали винним та засудили до 11 років позбавлення волі і екстрадиції.