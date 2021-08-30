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ВООЗ закликає не закривати школи на карантин

"Пандемія спровокувала найбільш катастрофічний освітній збій в історії".

ВООЗ закликає не закривати школи на карантин
Фото: pravda.com.ua

Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я закликають, щоб школи в Європі розпочали роботу та залишалися відкритими.

Про це заявив директор регіонального Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге, пише The Guardian.

"Пандемія спровокувала найбільш катастрофічний освітній збій в історії. Життєво важливо, щоб навчання у класі тривало протягом усього часу, – зазначив він.

За його словами, перебування дітей у школах має велике значення для їхнього навчання, психічного здоров’я та соціальних навичок.

Створити умови для того, щоб школи залишалися відкритими, має керівництво країн.

"44 з 53 країн Європи в регіоні ВООЗ закрили свої школи в розпал першої хвилі пандемії у квітні 2020 року, і хоча більшість з них знову відкрилиються у вересні цього року, зростання інфікування викликало нові обмеження", - зазначили у ВООЗ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив, що навчальні заклади в областях із жовтим, помаранчевим чи червоним карантинним рівнем епідемічної безпеки зможуть працювати в очному режимі, але тільки якщо там вакциновано 80% персоналу. Освітній омбудсман назвав незаконним недопуск до роботи невакцинованих педагогів.

Старт нового навчального року розпочнеться вчасно, з 1 вересня, і буде проходити в звичному режимі.

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