Американська ПРО перехопила 5 ракет, випущених по аеропорту Кабула

Про жертв і постраждалих поки не повідомляється.

Американська протиракетна оборона перехопила до п'яти ракет, випущених по аеропорту Кабула вранці 30 серпня. Про це з посиланням на офіційного представника Штатів пише Reuters.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ракетний удар був завданий із задньої частини автомобіля. Декілька ракет потрапили в різні частини Кабула. Хто стоїть за ударом – поки не повідомляється.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Президент США Джо Байден наказав командирам "робити все необхідне для захисту наших сил на землі".

США то союзні сили планують завершити вивід своїх військ до вівторка, як і було узгоджено.

Кількість американський військових в аеропорту за суботу-неділю скоротилася до менше ніж 4000, а зусилля щодо виведення військ активізувалися на тлі терактів.

Нагадаємо, Збройні сили CША перебувають на завершальному етапі евакуації людей з Афганістану. Американський уряд також попередив про ще один можливий теракт з боку бойовиків. Президент Джо Байден заявив, що всі війська США з Афганістану будуть виведені в установлений час – до вівторка, 31 серпня. Саме до цього дня "Талібан" дав час для евакуації іноземців.

Майже 100 країн світу, включно з Україною, а також високий представник Європейського Союзу та генеральний секретар НАТО, отримали запевнення радикального руху "Талібан", що іноземці та афганці, які мають дозволи відповідних держав, зможуть безперешкодно виїжджати з Афганістану після 31 серпня.