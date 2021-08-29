Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Під час обстрілу Авдіївки поранено 8 українських військових, поліція відкрила справу (оновлено)
Під час обстрілу Авдіївки поранено 8 українських військових, поліція відкрила справу (оновлено)
Гроші не грають у футбол, а от великі гроші…
Гроші не грають у футбол, а от великі гроші…
В МЗС відповіли на заяву президентки Естонії щодо перспектив членства України в ЄС
В МЗС відповіли на заяву президентки Естонії щодо перспектив членства України в ЄС
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
ГоловнаСвіт

У суботу прикордонники оформили в “Борисполі” пасажирів трьох рейсів з Афганістану

За попередньою інформацією, трьома літаками доправлено близько 400 пасажирів.

У суботу прикордонники оформили в “Борисполі” пасажирів трьох рейсів з Афганістану
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В аеропорту “Бориспіль” прикордонники у суботу, 28 серпня оформили пасажирів трьох евакуаційних рейсів з Афганістану.

Про це повідомили у МВС.

На бортах літаків прибули українці та іноземці, котрі потребували допомоги.

За попередньою інформацією, трьома літаками доправлено близько 400 пасажирів.

“Усіх українських громадян, які заявили про бажання виїхати з Афганістану, ми вже евакуювали. Звичайно, ще можуть бути люди, які перебувають в інших місцях Афганістану, і в разі їхнього звернення ми будемо використовувати всі наші можливості, дипломатичні контакти для продовження евакуації”, – наголосив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, який прибув в аеропорт.

Він зауважив, що серед людей, вивезених з Афганістану до України, є журналісти всесвітньо відомих видань і представники Організації Об'єднаних Націй.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.uф

Нагадаємо, "Талібан" дав час для евакуації іноземців тільки до 31 серпня. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після цього евакуація триватиме, але домовлятися потрібно буде з талібами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також