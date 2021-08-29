В аеропорту “Бориспіль” прикордонники у суботу, 28 серпня оформили пасажирів трьох евакуаційних рейсів з Афганістану.

Про це повідомили у МВС.

На бортах літаків прибули українці та іноземці, котрі потребували допомоги.

За попередньою інформацією, трьома літаками доправлено близько 400 пасажирів.

“Усіх українських громадян, які заявили про бажання виїхати з Афганістану, ми вже евакуювали. Звичайно, ще можуть бути люди, які перебувають в інших місцях Афганістану, і в разі їхнього звернення ми будемо використовувати всі наші можливості, дипломатичні контакти для продовження евакуації”, – наголосив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, який прибув в аеропорт.

Він зауважив, що серед людей, вивезених з Афганістану до України, є журналісти всесвітньо відомих видань і представники Організації Об'єднаних Націй.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.uф

Нагадаємо, "Талібан" дав час для евакуації іноземців тільки до 31 серпня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після цього евакуація триватиме, але домовлятися потрібно буде з талібами.