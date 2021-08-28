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У США можуть достроково звільнити вбивцю молодшого брата президента Кеннеді

Серхан Серхан провів за гратами 53 роки.

У США можуть достроково звільнити вбивцю молодшого брата президента Кеннеді
Фото: gordonua.com

У США вбивцю сенатора Роберта Ф. Кеннеді – 77-річного Серхана Серхана, палестинця за походженням, можуть достроково звільнити з в'язниці.

Про це пише Німецька хвиля.

Клопотання Серхана, якого посадили за вбивство у 1969 році, задовольнила Комісія з умовно-дострокового звільнення штату Каліфорнія.

Він уже 16 разів намагався домогтися звільнення з довічного ув'язнення, але його клопотання постійно відхилялося.

Водночас рішення комісії не означає, що Серхана звільнять автоматично. Клопотання розглядатимуть три місяці, а потім направлять губернатору Каліфорнії Гевіну Ньюсому, за яким – останнє слово.

Роберт Ф. Кеннеді, молодший брат убитого в 1953 році президента США Джона Ф. Кеннеді, виголосив промову з нагоди своєї перемоги в Каліфорнії на праймеріз на пост кандидата в президенти від Демократичної партії, коли Серхан Серхан його застрелив.

Вбивство Роберта Кеннеді сталося в 1968 році, всього через кілька місяців після вбивства лідера чорних борців за громадянські права Мартіна Лютера Кінга-молодшого, коли Америка глибоко загрузла в непопулярній війні у В'єтнамі.

Нагадаємо, в американській тюрмі помер серійний убивця Родні Алькала, жертвами якого стали щонайменше вісім осіб.

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