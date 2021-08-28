Україна отримає від США $60 млн на Міноборони та військову освіту

Про це йдеться на сайті Білого Дому.

Україна отримає від США 60 мільйонів доларів допомоги на оборонні витрати та військову освіту.

Як йдеться на сайті Білого дому, президент Джо Байден делегував повноваження про спрямування допомоги державному секретареві країни.

Кошти виділено “на оборонні витрати та послуги Міністерства оборони (України – ред.), а також військову освіту та навчання".

Нагадаємо, у Білому домі підтвердили проведення зустрічі президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського наступного тижня 31 серпня.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що під час зустрічі президент США висловить підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму.

Сторони також обговорять співпрацю в галузі енергетичної безпеки, підтримку зусиль президента Зеленського в боротьбі з корупцією та "імплементацію реформ, заснованих на наших спільних демократичних цінностях.