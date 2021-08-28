США завдали авіаудару по керівнику афганської гілки ІДІЛ – терористичної організації "Ісламська держава – Хорасан".

Про це йдеться в заяві Центрального командування США, пише CNN.

“Збройні сили США провели контртерористичну операцію проти керівника ІГІЛ-Х. Безпілотний авіаудар стався в провінції Нангархар в Афганістані”, – заявив капітана Білл Урбан.

За попередньою інформацією, ціль ліквідована. “Нам не відомо про жертви серед цивільного населення”, – зазначив військовий.

Видання зазначає, що авіаудар стався на наступний день після того, як президент Джо Байден пообіцяв помститися за терористичний акт у районі міжнародного аеропорту Кабула, в результаті якого загинули щонайменше 170 осіб, серед них – 13 американських військовослужбовців. Байден схвалив нанесення удару.

“Ми не будемо прощати. Ми не забудемо. Ми вистежимо вас і примусимо заплатити”, – зазначив американський президент у своєму виступі у Білому домі.

В ІДІЛ-Х заявили, що теракт вчинив бойовик-смертник організації, але нічим не підтвердили свою заяву. Водночас офіційні особи США заявили, що за вибухами, ймовірно, стоїть саме це угрупування.

Відомо також, що Байден та його команда зараз готуються до можливості нового теракту в останні дні операції евакуації. “Загроза все ще існує”, – сказав високопоставлений представник Білого дому.

За даними Білого дому, з 14 серпня США евакуювали і сприяли евакуації понад 109 тисяч людей.

Нагадаємо, речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що наступні кілька днів будуть найнебезпечнішими для місії по евакуації людей з Афганістану.