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У результаті теракту в Кабулі загинули близько 100 людей, США готуються до нових атак

Інформація про постраждалих українців до МЗС не надходила. 

У результаті теракту в Кабулі загинули близько 100 людей, США готуються до нових атак
Афганістан
Фото: EPA/UPG

Унаслідок двох вибухів та стрілянини в районі аеропорту Кабула загинули близько 100 осіб, серед них – 13 американських військових, пише WSJ. Американські сили готуються до нових нападів у п'ятницю, пише Reuters

Інформація про постраждалих українців до МЗС не надходила. За офіційними даними, за вибухом терориста-смертника послідував напад бойовиків ІДІЛ. 

За словами генерала Френка Маккензі, голови Центрального командування США, нові атаки можуть відбутися із застосуванням ракет чи замінованих авто. 

В ІДІЛ заявили, що метою теракту були "перекладачі та співробітники американської армії". 

Цей напад є найбільш смертоносним для американських військових в афганістані з 2011 року. 

Нагадаємо, напередодні теракту офіційні представники низки західних країн у Кабулі, зокрема США та Великої Британії, попереджали своїх громадян про загрозу терористичних атак у міжнародному аеропорту афганської столиці.

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