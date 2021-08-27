У результаті теракту в Кабулі загинули близько 100 людей, США готуються до нових атак

Інформація про постраждалих українців до МЗС не надходила.

Унаслідок двох вибухів та стрілянини в районі аеропорту Кабула загинули близько 100 осіб, серед них – 13 американських військових, пише WSJ. Американські сили готуються до нових нападів у п'ятницю, пише Reuters.

Інформація про постраждалих українців до МЗС не надходила. За офіційними даними, за вибухом терориста-смертника послідував напад бойовиків ІДІЛ.

За словами генерала Френка Маккензі, голови Центрального командування США, нові атаки можуть відбутися із застосуванням ракет чи замінованих авто.

В ІДІЛ заявили, що метою теракту були "перекладачі та співробітники американської армії".

Цей напад є найбільш смертоносним для американських військових в афганістані з 2011 року.

Нагадаємо, напередодні теракту офіційні представники низки західних країн у Кабулі, зокрема США та Великої Британії, попереджали своїх громадян про загрозу терористичних атак у міжнародному аеропорту афганської столиці.