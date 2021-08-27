Семеро поліцейських подали в суд на Трампа через атаку на Капітолій США

На думку позивачів, Трамп знав про можливість насильства і активно заохочував його в надії зупинити підтвердження перемоги Джо Байдена на президентських виборах.

Семеро поліцейських Капітолію США подали в суд на колишнього президента Дональда Трампа. Сторона звинувачення стверджує, що колишній президент вступив в змову з крайніми правими екстремістськими угрупованнями з метою спровокувати напад на Конгрес 6 січня.

Про це повідомляє Reuters.

Позов поданий до федерального суду Вашингтона, округ Колумбія. У ньому офіцери стверджують, що напад став кульмінацією що тривала декількох місяців риторики Трампа, який, за їхніми словами, знав про можливість насильства і активно заохочував його в надії зупинити підтвердження перемоги президента Джо Байдена на виборах.

У позові стверджується, що Трамп був в змові з екстремістськими групами The Proud Boys і The Oathkeepers, а також з вкрай правими політичними діячами, включаючи Роджера Стоуна і Алі Олександра, які сприяли виступу Трампа біля Білого дому прямо перед атакою на Капітолій.

"Трамп разом з іншими обвинуваченими навмисно і наполегливо висував і заохочував неправдиві заяви про фальсифікації виборів, щоб дискредитувати результати виборів і нещиро викликати обурення серед своїх прихильників", - йдеться в позові.

Нагадаємо, 6 січня біля Конгресу США відбулись масові акції протесту, які вилились у штурм будівли Капітоію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

Палата представників США звинуватила Дональда Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент.

Втім Сенат США виправдав експрезидента.