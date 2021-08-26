Україна має продовжити реформи, щоб наблизитися до позитивного рішення щодо ПДЧ, - заступник генсека НАТО

"Ннас більше цікавлять питання реформування інституцій нацбезпеки, управління та контролю, взаємосумісності у Збройних Силах, цивільного контролю, політичного, парламентського нагляду та реформи сектору розвідки".

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що Україна має продовжити втілювати реформи, щоб наблизитися до позитивного рішення членів НАТО щодо Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Джоане нагадав, що президент України Володимир Зеленський попросив більш детально описати необхідні (для вступу в Альянс, - ред.) реформи у Вільнюсі.

"Я би сказав, що, коли йдеться про НАТО, звичайно, нас більше цікавлять питання реформування інституцій національної безпеки, управління та контролю, взаємосумісності у Збройних Силах, цивільного контролю, політичного контролю, парламентського нагляду, реформи сектору розвідки, що дуже складно, але і дуже важливо. Але є й більш широкі речі, коли йдеться про боротьбу з корупцією, реформування судової системи, забезпечення того, щоб система функціонувала в рамках верховенства права, стримувань і противаг - усі ці питання не обов’язково пов’язані з оборонним сектором, але також із цінностями, яких ми дотримуємось", - наголосив заступник генсека НАТО.

Джоане зазначив, що в Альянсі закликають Україну продовжувати в максимально можливому обсязі використовувати Річну національну програму.

"Я знаю, що в грудні буде спільний перегляд цієї програми, і це - найкращий спосіб по-справжньому побачити та зайнятися низкою питань", - сказав він.

Джоане додав, що "адаптація НАТО до постійно мінливого світу є частиною ДНК цього Альянсу", тому він настільки успішний.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг та наші лідери на минулому саміті, що відбувся Брюсселі, домовились розпочати масштабні зусилля з трансформації, коли йдеться про наступну стратегічну концепцію НАТО 2030. Тому я також заохочую країни-претенденти, такі як Україна, звичайно, звернути увагу на членство, що викликає значний інтерес, але також передбачити та працювати з нами в адаптації до трансформаційних процесів, які ми зараз проходимо - коли йдеться про стійкість, інновації та нові технології, космос та зміну клімату, оборону.... Тож я також заохочую країни-претенденти, і ми хочемо співпрацювати з вами якомога більше, просто щоб переконатися, що ми разом пристосуємось до світу, який перебуває у русі, зазнає масових перетворень в той самий момент, коли ми ведемо розмову", - додав Джоане.

Нагадаємо, План дій щодо членства – програма дій для країн-кандидатів у члени організації. У 2008 році Україна надіслала до Брюсселя лист з проханням включити її в програму ПДЧ, але через два роки Віктор Янукович ліквідував комісію з підготовки країни до членства в НАТО.

Особливо гостро питання отримання ПДЧ знову постало на тлі того, як Росія стягувала свої війська у Крим та до українських кордонів. США і раніше заявляли про підтримку України з ПДЧ, однак нагадували, що рішення мають ухвалювати не вони, а блок в цілому.

На саміті НАТО в червні 2021 затвердили, що Україна отримає членство через ПДЧ. Коли його нададуть – невідомо.

Влада України неодноразово заявляла, що деякі країни НАТО використовують питання реформ як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію. На початку липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна з 2008 року достатньо змінилася, щоб отримати від НАТО новий етап у євроатлантичній інтеграції, але окремі країни продовжують вимагати якихось реформ. На думку міністра, це - просто відмовки.

Президент Зеленський також заявляв, що Україна та український народ зробили достатньо, щоб отримати чіткі підтвердження, коли і як Україна буде в ЄС і НАТО.

У червні члени НАТО на саміті підтвердили відданість рішенню 2008 року про можливість прийняти Україну до Альянсу через ПДЧ. Кулеба тоді висловив сподівання на те, що НАТО надасть Україні ПДЧ у 2022 році. Водночас президент РФ Володимир Путін виступив проти розширення Альянсу шляхом приєднання України. Можливий вступ України до НАТО він розцінює як "червону лінію" для Росії.

23 липня Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо поглиблення інтеграції України до НАТО. 30 липня президент призначив посла України при НАТО. Ця посада була вакантною два роки.