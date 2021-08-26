Україна має продовжити реформи, щоб наблизитися до позитивного рішення щодо ПДЧ, - заступник генсека НАТО

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що Україна має продовжити втілювати реформи, щоб наблизитися до позитивного рішення членів НАТО щодо Плану дій щодо членства в Альянсі.
Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Джоане нагадав, що президент України Володимир Зеленський попросив більш детально описати необхідні (для вступу в Альянс, - ред.) реформи у Вільнюсі.
"Я би сказав, що, коли йдеться про НАТО, звичайно, нас більше цікавлять питання реформування інституцій національної безпеки, управління та контролю, взаємосумісності у Збройних Силах, цивільного контролю, політичного контролю, парламентського нагляду, реформи сектору розвідки, що дуже складно, але і дуже важливо. Але є й більш широкі речі, коли йдеться про боротьбу з корупцією, реформування судової системи, забезпечення того, щоб система функціонувала в рамках верховенства права, стримувань і противаг - усі ці питання не обов’язково пов’язані з оборонним сектором, але також із цінностями, яких ми дотримуємось", - наголосив заступник генсека НАТО.
Джоане зазначив, що в Альянсі закликають Україну продовжувати в максимально можливому обсязі використовувати Річну національну програму.
"Я знаю, що в грудні буде спільний перегляд цієї програми, і це - найкращий спосіб по-справжньому побачити та зайнятися низкою питань", - сказав він.
Джоане додав, що "адаптація НАТО до постійно мінливого світу є частиною ДНК цього Альянсу", тому він настільки успішний.
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг та наші лідери на минулому саміті, що відбувся Брюсселі, домовились розпочати масштабні зусилля з трансформації, коли йдеться про наступну стратегічну концепцію НАТО 2030. Тому я також заохочую країни-претенденти, такі як Україна, звичайно, звернути увагу на членство, що викликає значний інтерес, але також передбачити та працювати з нами в адаптації до трансформаційних процесів, які ми зараз проходимо - коли йдеться про стійкість, інновації та нові технології, космос та зміну клімату, оборону.... Тож я також заохочую країни-претенденти, і ми хочемо співпрацювати з вами якомога більше, просто щоб переконатися, що ми разом пристосуємось до світу, який перебуває у русі, зазнає масових перетворень в той самий момент, коли ми ведемо розмову", - додав Джоане.
Нагадаємо, План дій щодо членства – програма дій для країн-кандидатів у члени організації. У 2008 році Україна надіслала до Брюсселя лист з проханням включити її в програму ПДЧ, але через два роки Віктор Янукович ліквідував комісію з підготовки країни до членства в НАТО.
Особливо гостро питання отримання ПДЧ знову постало на тлі того, як Росія стягувала свої війська у Крим та до українських кордонів. США і раніше заявляли про підтримку України з ПДЧ, однак нагадували, що рішення мають ухвалювати не вони, а блок в цілому.
На саміті НАТО в червні 2021 затвердили, що Україна отримає членство через ПДЧ. Коли його нададуть – невідомо.
Влада України неодноразово заявляла, що деякі країни НАТО використовують питання реформ як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію. На початку липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна з 2008 року достатньо змінилася, щоб отримати від НАТО новий етап у євроатлантичній інтеграції, але окремі країни продовжують вимагати якихось реформ. На думку міністра, це - просто відмовки.
Президент Зеленський також заявляв, що Україна та український народ зробили достатньо, щоб отримати чіткі підтвердження, коли і як Україна буде в ЄС і НАТО.
У червні члени НАТО на саміті підтвердили відданість рішенню 2008 року про можливість прийняти Україну до Альянсу через ПДЧ. Кулеба тоді висловив сподівання на те, що НАТО надасть Україні ПДЧ у 2022 році. Водночас президент РФ Володимир Путін виступив проти розширення Альянсу шляхом приєднання України. Можливий вступ України до НАТО він розцінює як "червону лінію" для Росії.
23 липня Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо поглиблення інтеграції України до НАТО. 30 липня президент призначив посла України при НАТО. Ця посада була вакантною два роки.