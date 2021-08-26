Китай попросив ВООЗ розслідувати можливий витік коронавірусу з лабораторій США

Постійний представник Китаю при ООН Чжень Сюй направив листа генеральному директору Всесвітньої організації охорони здоров’я із закликом розслідувати ймовірне походження коронавірусу у США.

Йдеться про лабораторії військової бази у Форт-Детрику та університеті штату Північна Кароліна, повідомляє газета Global Times.

Чжень Сюй нагадав, що поширення коронавірусу в людській популяції в результаті витоку з Уханського інституту вірусології є вкрай малоймовірним.

"Але якщо дехто вважає, що ця версія залишається відкритою, то такі лабораторії, як Форт Детрік та лабораторія UNC, повинні стати об'єктами прозорого розслідування", зазначив він.

Форт-Детрик у штаті Меріленд є центром біологічних досліджень військових США. Після заборони розробки біологічної зброї на міжнародному рівні там досліджували вірусні захворювання, наприклад Еболу. Китай називає базу "центром найтемніших експериментів уряду США".

Global Times стверджує, що науковці університету Північної Кароліни на чолі з Ральфом Барічем ще у 2003 році спільно з працівниками Форт-Детрику оприлюднили дослідження, в якому показали можливість синтезу й модифікації коронавірусів.

Китай наполягає на "прозорому розслідуванні" і вимагає від США забезпечити повний доступ до згаданих лабораторій.

Цей лист є першим офіційним запитом Китаю дипломатичними каналами щодо розслідування діяльності цих установ у США. Global Times повідомляє, що до звернення постпреда Китаю в ООН до ВООЗ додали онлайн-петицію, яку запустило видання і яка, як стверджується, зібрала понад 25 мільйонів підписів.

Нагадаємо, в березні 2021 року спільне дослідження Всесвітньої організації здоров'я та Китаю відкинуло версію лабораторного походження коронавірусу. Скоріше за все, SARS-CoV-2 передався людині від кажанів через проміжну ланку.

Експерти дійшли висновку, що найближчий родич коронавірусу, який призвів до пандемії у 2020-2021 роках, дійсно знайдено в кажанів. Але оскільки еволюційна дистанція від нього до SARS-CoV-2 становить кілька десятиріч, мусила бути проміжна ланка.

Китай офіційно заперечує, що коронавірус міг поширитися з лабораторії.

Водночас у звіті національної урядової лабораторії США про походження коронавірусу зробили висновок, що гіпотеза про витік ковіду з китайської лабораторії в Ухані є правдоподібною та заслуговує на подальше вивчення.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс припускає, що походження коронавірусу може залишитися невідомим.