Провокатор кинув зеленкою в Петра Порошенка
Провокатор кинув зеленкою в Петра Порошенка
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято і пропонує зробити його вихідним (оновлено)
Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято і пропонує зробити його вихідним (оновлено)
"Талібан" відмовився продовжувати терміни евакуації з Кабула
"Талібан" відмовився продовжувати терміни евакуації з Кабула
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
П'ять президентів України про Незалежність
П'ять президентів України про Незалежність
Формула незалежності
Формула незалежності
У Києві відбувся парад до 30-ліття незалежності України. Відео
У Києві відбувся парад до 30-ліття незалежності України. Відео
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
ГоловнаСвіт

Уряд Греції запроваджує обмеження для невакцинованих від COVID-19

Вони діятимуть з 13 вересня 2021 року по 31 березня 2022 року.

Уряд Греції запроваджує обмеження для невакцинованих від COVID-19
Фото: Олександр Рудоманов

Міністерство охорони здоров’я Греції запроваджує обмеження для людей, які не отримали щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на грецькі ЗМІ.

"Міністр охорони здоров'я Греції Василіс Кікіліас оголосив, що з 13 вересня 2021 року по 31 березня 2022 року діятимуть заходи громадської охорони здоров'я щодо невакцинованих громадян", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що особам без сертифіката вакцинації або довідки про перенесений COVID-19 буде заборонений вхід в кафе, бари, ресторани, клуби та інші заклади громадського харчування, а також розважальні центри.

Нещеплені можуть відвідати театри, кіно, музеї, а також тренажерні зали, якщо нададуть довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус або експрес-тесту, зробленого за 48 годин до заходу.

Вартість експрес-тестів складе 10 євро, здати тест в лабораторії можна приблизно за 20 євро.

Крім того, уряд заявив, що припиняє безкоштовне тестування своїх громадян на коронавірус. Це має спонукати їх вакцинуватися і запобігти черговому сплеску числа заражень.

Наразі близько 53% населення Греції повністю вакциновані. Влада сподівається збільшити цю цифру до 70% восени.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України розглядає питання запровадження привілеїв для вакцинованих проти коронавірусу. Для запровадження таких послаблень у МОЗ будуть орієнтуватися на країни Європи та США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також