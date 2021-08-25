Уряд Греції запроваджує обмеження для невакцинованих від COVID-19

Вони діятимуть з 13 вересня 2021 року по 31 березня 2022 року.

Міністерство охорони здоров’я Греції запроваджує обмеження для людей, які не отримали щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на грецькі ЗМІ.

"Міністр охорони здоров'я Греції Василіс Кікіліас оголосив, що з 13 вересня 2021 року по 31 березня 2022 року діятимуть заходи громадської охорони здоров'я щодо невакцинованих громадян", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що особам без сертифіката вакцинації або довідки про перенесений COVID-19 буде заборонений вхід в кафе, бари, ресторани, клуби та інші заклади громадського харчування, а також розважальні центри.

Нещеплені можуть відвідати театри, кіно, музеї, а також тренажерні зали, якщо нададуть довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус або експрес-тесту, зробленого за 48 годин до заходу.

Вартість експрес-тестів складе 10 євро, здати тест в лабораторії можна приблизно за 20 євро.

Крім того, уряд заявив, що припиняє безкоштовне тестування своїх громадян на коронавірус. Це має спонукати їх вакцинуватися і запобігти черговому сплеску числа заражень.

Наразі близько 53% населення Греції повністю вакциновані. Влада сподівається збільшити цю цифру до 70% восени.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України розглядає питання запровадження привілеїв для вакцинованих проти коронавірусу. Для запровадження таких послаблень у МОЗ будуть орієнтуватися на країни Європи та США.