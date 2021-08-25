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Україні знадобиться 20 років для членства в ЄС, - президентка Естонії

"Україні, Молдові та Грузії, можливо, допоміг би певний проміжний етап, а їхні економіки вже й зараз інтегруються з економікою ЄС".

Україні знадобиться 20 років для членства в ЄС, - президентка Естонії
Керсті Кальюлайд
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Європейському Союзу варто було б бути сміливішим у питанні розширення, але зазначає, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я би хотіла, щоби Євросоюз був сміливішим у питанні розширення. Потрібне якесь рішення для Східних партнерів: чи ми пропонуємо їм повноцінне членство, чи створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції (України, Молдови, Грузії. - ред.)", - зазначила Кальюлайд.

Президентка зазначила, що сама є прихильником "просто розширення", але це забере дуже багато часу.

"Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, доки ви дійдете цієї готовності… Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС!" - наголосила Кальюлайд.

За її словами, Україні, Молдові та Грузії на євроінтеграційному шляху, можливо, допоміг би певний проміжний етап, а їхні економіки вже й зараз інтегруються з економікою ЄС.

"Ми готові допомагати цим змінам, але роботу виконувати вам. І це важка робота", - підкреслила президентка Естонії.

Нагадаємо, прагнення України вступити до складу Євросоюзу прописано в Конституції. У березні цього року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує стати членом ЄС за 5-10 років, а також прагне отримати членство у Північноатлантичному альянсі.

У 2019 році міністр закордонних справ України Павло Клімкін говорив що розмови про вступ у ЄС за 5-10 років - це "казки і дурість". На його тодішню думку, вступ України в ЄС можливий у кращому разі в 2035 році. П'ятий президент Петро Порошенко зазначав, що переговори про вступ можуть початися в 2023 році. Член ЄС Литва пропонувала іншу дату - 2027 рік.

У 2018 році прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп заявляв, що Молдова, Україна та Грузія повинні об'єднати зусилля і разом подати заявку на вступ у ЄС.

У червні цього року в Брюсселі глави МЗС України, Грузії та Молдови представили Асоційоване Тріо - тристоронній формат з координації зусиль у сфері європейської інтеграції.

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