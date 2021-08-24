Фото: EPA/UPG

Літні Паралімпійські ігри, перенесені з 2020 на 2021 рік, відкрилися у вівторок в Токіо. Про це повідомляє Associated Press.

Церемонія відкриття відбулася на Національному олімпійському стадіоні в Токіо, де раніше проводилися літні Олімпійські ігри-2020.

Імператор Японії Нарухіто оголосив Олімпіаду відкритою. Потім на церемонії підняли олімпійський прапор.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Паралімпіада в Токіо проходить з 24 серпня по 5 вересня. Участь в іграх візьмуть 162 делегації з різних країн.

Паралімпійські ігри, як і Олімпійські ігри, що передували їм, пройдуть, головним чином, без глядачів через ситуацію з поширенням коронавірусу. За останні 28 днів в Японії виявили близько 435 тис. нових випадків зараження на коронавірус, 577 осіб померли від COVID-19.