Україна та Франція пропонують провести зустріч глав МЗС країн "нормандського формату"

Міністри закордонних справ сподіваються, що їхній російський колега Лавров конструктивно підійде до зустрічі.

Міністри закордонних справ України та Франції пропонують провести зустріч голів зовнішньополітичних відомств "нормандського формату".

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з французьким колегою Жан-Ів Ле Дріаном.

"Ми з міністром Ле Дріаном єдині і спільні у думці, що нормандський формат має працювати, очікуємо від нього більшої динаміки. Насамперед це залежить від позиції Росії. Ми готові до проведення зустріч глав МЗС у нормандському форматі. Сподіваємося, що наш російський колега Сергій Лавров так само конструктивно підійде до цієї зустрічі", - заявив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель пропонує провести зустріч в Нормандському форматі на рівні президентів.

Минула зустріч на рівні президентів проходила в грудні 2019 року. Після цього у квітні 2021 президенти Франції та України зустрічалися очно, а канцлер Німеччини Ангела Меркель спілкувалася з ними відеозв'язком.

Росія постійно звинувачує Україну в "невиконанні" умов попереднього саміту і не робить кроків, щоб пришвидшити зустріч в "нормандському форматі".