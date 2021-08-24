Міністри економіки про перспективи, розвиток бізнесу та блокчейн
Міністри економіки про перспективи, розвиток бізнесу та блокчейн
Ангела Меркель і Орден Свободи
Ангела Меркель і Орден Свободи
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
Українського алкогольного магната Климця засудили в Росії до 9 років колонії
Українського алкогольного магната Климця засудили в Росії до 9 років колонії
Кримська платформа. Початок деокупації
Кримська платформа. Початок деокупації
Олег Покальчук: “Цінності – це тільки те, за що ти готовий заплатити життям”
Олег Покальчук: “Цінності – це тільки те, за що ти готовий заплатити життям”
Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України"
Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України"
Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні
Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні
П'ять президентів України про Незалежність
П'ять президентів України про Незалежність
ГоловнаСвіт

Україна та Франція пропонують провести зустріч глав МЗС країн "нормандського формату"

Міністри закордонних справ сподіваються, що їхній російський колега Лавров конструктивно підійде до зустрічі. 

Україна та Франція пропонують провести зустріч глав МЗС країн "нормандського формату"
Дмитро Кулеба
Фото: скрін відео

Міністри закордонних справ України та Франції пропонують провести зустріч голів зовнішньополітичних відомств "нормандського формату".

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з французьким колегою Жан-Ів Ле Дріаном

"Ми з міністром Ле Дріаном єдині і спільні у думці, що нормандський формат має працювати, очікуємо від нього більшої динаміки. Насамперед це залежить від позиції Росії. Ми готові до проведення зустріч глав МЗС у нормандському форматі. Сподіваємося, що наш російський колега Сергій Лавров так само конструктивно підійде до цієї зустрічі", - заявив Дмитро Кулеба. 

Нагадаємо, що Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель пропонує провести зустріч в Нормандському форматі на рівні президентів.

Минула зустріч на рівні президентів проходила в грудні 2019 року. Після цього у квітні 2021 президенти Франції та України зустрічалися очно, а канцлер Німеччини Ангела Меркель спілкувалася з ними відеозв'язком. 

Росія постійно звинувачує Україну в "невиконанні" умов попереднього саміту і не робить кроків, щоб пришвидшити зустріч в "нормандському форматі". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також