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Глава МЗС Франції Ле Дріан прибув з візитом в Україну

Він зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. 

Глава МЗС Франції Ле Дріан прибув з візитом в Україну
Жан-Ів Ле Дріан
Фото: twitter.com/EdePoncins

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби прибув до Києва.

У пресслужбі МЗС України повідомили, що міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть розвиток політичного діалогу України та Франції, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій.

"Жан-Ів Ле Дріан також візьме участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України", – зазначили в повідомленні.

За результатами зустрічі очікується спільна пресконференція.

Нагадаємо, Францію на Кримській платформі представляв міністр торгівлі Франк Рістер.

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