Колишнього міністра соціальної політики Індонезії Джуліарі Батубару засудили до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції.
Як повідомляє Reuters, його визнали винним в отриманні хабарів від постачальників товарів, призначених для боротьби з пандемією COVID-19. Загальна сума відкатів становила 32,4 млрд рупій, або 2,25 млн доларів.
Політика також оштрафували на 500 млн рупій і зобов'язали повернути 14,5 млрд рупій, використаних на особисті витрати. Після відбуття терміну Батурабі буде заборонено протягом чотирьох років займати державні посади.
Обвинувачений заперечив свою провину, а його адвокати пообіцяли подати апеляцію, назвавши вирок занадто суворим.
Міністра затримали у грудні 2020 року. За день до його арешту антикорупційні органи Індонезії перехопили сім валіз із 1,3 млн доларів готівкою, які призначалися чиновниками міністерства соціальної політики.
Президент країни Джоко Відодо після цього негайно усунув міністра від посади.