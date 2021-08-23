Йому передавали як відкати валізи з готівкою.

Колишнього міністра соціальної політики Індонезії Джуліарі Батубару засудили до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції.

Фото: EPA/UPG Батубара (на екрані ліворуч) під час оголошення вироку

Як повідомляє Reuters, його визнали винним в отриманні хабарів від постачальників товарів, призначених для боротьби з пандемією COVID-19. Загальна сума відкатів становила 32,4 млрд рупій, або 2,25 млн доларів.

Політика також оштрафували на 500 млн рупій і зобов'язали повернути 14,5 млрд рупій, використаних на особисті витрати. Після відбуття терміну Батурабі буде заборонено протягом чотирьох років займати державні посади.

Обвинувачений заперечив свою провину, а його адвокати пообіцяли подати апеляцію, назвавши вирок занадто суворим.

Міністра затримали у грудні 2020 року. За день до його арешту антикорупційні органи Індонезії перехопили сім валіз із 1,3 млн доларів готівкою, які призначалися чиновниками міністерства соціальної політики.

Фото: EPA/UPG

Президент країни Джоко Відодо після цього негайно усунув міністра від посади.