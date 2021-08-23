Ляшко спрогнозував, що в Україні спалах захворювань на ковід станеться взимку

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко спрогнозував спалах захворювань на коронавірус в Україні взимку.

Про це він заявив на брифінгу під час Київського саміту перших леді та джентльменів, пише Укрінформ.

Ляшко зауважив, що в Україні та країнах Євросоюзу динаміка зростання кількості випадків захворювання на ковід відрізняється. Наприклад, у Нідерланди "буквально за три-чотири дні" кількість випадків інфікування з 200-300 зросла до 10 000, протрималася три тижні і пішла на спад.

"В Україні ми бачимо поступове зростання, і воно відображає ту динаміку, яка була у нас у 2020 році. Тому, якщо дивитися цю динаміку, незважаючи на те, що це й інші штами, ми можемо говорити про більше зростання кількості випадків саме у зимовий період. А оскільки для грипу, грипоподібних захворювань для України більш характерне зростання (у період) середина жовтня-листопад та початок грудня, то друга хвиля – це лютий та березень", – сказав міністр.

Ляшко зазначив, що систему охорони здоров'я готують до того, щоб вона змогла швидко реагувати на можливий сплеск захворювання на коронавірусну інфекцію. “Для цього лікарні першої хвилі забезпечено централізовано киснем, оскільки при лікуванні хворих найбільш затребуваною є саме киснева терапія. "Тому на це й перенаправлено увагу", – наголосив міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року.

Адаптивний карантин діяв до кінця серпня, однак МОЗ звернувся з прохання продовжити його. З 5 серпня, згідно з постановою Кабміну, змінилися пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Адаптивний карантин передбачає поділ країни на зони залежно від рівня захворюваності. Нині вся країна перебуває в зеленій зоні, дані з Криму відсутні.

Раніше також повідомлялося, що МОЗ дозволить працювати під час карантину закладам та ТРЦ за умови вакцинації 80% працівників.