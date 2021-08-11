Уряд продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до жовтня

Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом", – зазначив він.

Кабінет міністрів продовжує підготовку лікарень, а кількість ліжок з підведеним киснем, за словами Шмигаля, наразі складає майже 100%.

Крім того, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі.

Нагадаємо, що адаптивний карантин діяв до кінця серпня, однак МОЗ звернувся з прохання продовжити його. З 5 серпня, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, змінилися пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Адаптивний карантин передбачає поділ країни на зони залежно від рівня захворюваності. Нині вся країна перебуває в зеленій зоні, дані з Криму відсутні.