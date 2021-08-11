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Понад 2,5 млн українців повністю вакциновані від коронавірусу

Учора в Україні зробили 167 763 щеплення.

Понад 2,5 млн українців повністю вакциновані від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення від коронавірусу отримали 4 324 553 людини, з них повністю імунізовані 2 521 848 людей.

Загалом проведено 6 538 718 щеплень від COVID-19, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Упродовж минулої доби, 10 серпня, проти COVID-19 вакциновано 167 673 людини. Одну дозу отримали 103 783 людини, повністю імунізовані - 63 890 людей.

Щеплення проводилось 965 мобільними бригадами з імунізації, 2 774 пунктами щеплення та 325 центрами вакцинації населення.

Найбільше щеплень - 59 738 - було зроблено американською вакциною Moderna. Препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech вакцинували 59 497 людей.

Китайський CoronaVaс отримали 39 826 людей, вакцину AstraZeneca - 8 612 осіб.

Щеплення однодозовим препаратом Janssen не проводили.

Нагадаємо, за даними аналізу українського МОЗ, вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.

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