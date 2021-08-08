На Львівщині зафіксували сім випадків дельта-штаму коронавірусу

Двоє заражених повернулися з Росії, двоє - з Британії і одна людина приїхала зі США.

У Львівській області зафіксували сім випадків зараження "Дельта" штамом коронавірусу.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко.

За її словами, серед семи заражених двоє - повернулися з Росії, двоє - з Великобританії і одна людина приїхала зі Сполучених Штатів.

При цьому ще двоє заражених не виїжджали за кордон і заразилися в межах Львівської області.

Нагадаємо, в аеропорту Львова вакцинуватимуть пасажирів, які мають квитки на літак.

Станом на 5 серпня в Чернівецькій області виявили 34 випадки дельта-штаму коронавірусу SARS-CoV-2, у Тернопільській - 52, у Волинській - 7.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що ситуація з коронавірусом погіршується на всій території України і новий спалах, спровокований дельта-штамом, може початися будь-де. За його даними, в Україні офіційно підтверджено 143 випадки дельти.

Найбільше поширення дельта-штаму зафіксовано у Волинській, в Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях і Києві.