МОЗ рекомендувало скоротити термін між введенням доз вакцини
МОЗ рекомендувало скоротити термін між введенням доз вакцини
Харків засипало градом
Харків засипало градом
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
В аеропорту Рима затримали 70-річну главу мафіозного клану на прізвисько "Кривава Мері"
В аеропорту Рима затримали 70-річну главу мафіозного клану на прізвисько "Кривава Мері"
Ярослава Магучіх принесла Україні 18-ту олімпійську медаль
Ярослава Магучіх принесла Україні 18-ту олімпійську медаль
Помер художник і голова Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
Помер художник і голова Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
Власник "Челсі" Абрамович скликав термінову нараду щодо ситуації з Мессі
Власник "Челсі" Абрамович скликав термінову нараду щодо ситуації з Мессі
Україна злетіла на 24 позиції в медальному заліку Олімпіади-2020
Україна злетіла на 24 позиції в медальному заліку Олімпіади-2020
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На Львівщині зафіксували сім випадків дельта-штаму коронавірусу

Двоє заражених повернулися з Росії, двоє - з Британії і одна людина приїхала зі США.

На Львівщині зафіксували сім випадків дельта-штаму коронавірусу
Фото: Київрада

У Львівській області зафіксували сім випадків зараження "Дельта" штамом коронавірусу. 

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко.

За її словами, серед семи заражених двоє - повернулися з Росії, двоє - з Великобританії і одна людина приїхала зі Сполучених Штатів.

При цьому ще двоє заражених не виїжджали за кордон і заразилися в межах Львівської області.

Нагадаємо, в аеропорту Львова вакцинуватимуть пасажирів, які мають квитки на літак.

Станом на 5 серпня в Чернівецькій області виявили 34 випадки дельта-штаму коронавірусу SARS-CoV-2, у Тернопільській - 52, у Волинській - 7.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що ситуація з коронавірусом погіршується на всій території України і новий спалах, спровокований дельта-штамом, може початися будь-де. За його даними, в Україні офіційно підтверджено 143 випадки дельти.

Найбільше поширення дельта-штаму зафіксовано у Волинській, в Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях і Києві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також