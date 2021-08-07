У МОЗ знову повідомили про рекорд з вакцинації

Загалом в Україні проведено 6 408 308 щеплень від коронавірусу.

За п’ятницю, 6 серпня в України проти коронавірусу вакциновано 170 602 людини.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

“Новий рекорд щеплень за добу! 170 602 людини вакциновано проти COVID-19 06 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 101 550 людей, повністю імунізовані - 69 052 людини”, – йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали 911 мобільних бригад, 2 705 пунктів щеплення і 316 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу – 4 055 090 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 353 218 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 6 408 308 щеплень.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) відкрили пункт вакцинації проти COVID-19.

Також пасажирів вакцинуватимуть у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.