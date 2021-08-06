Ситник розповів, як НАБУ дізналося про перебування Чауса у Феофанії
Ситник розповів, як НАБУ дізналося про перебування Чауса у Феофанії
Україна злетіла на 24 позиції в медальному заліку Олімпіади-2020
Україна злетіла на 24 позиції в медальному заліку Олімпіади-2020
В озері на Арабатській стрілці виявили крокодила
В озері на Арабатській стрілці виявили крокодила
Леонід Кравчук: у побудові незалежної України найбільше заважала Росія
Леонід Кравчук: у побудові незалежної України найбільше заважала Росія
​Зеленський - жителям окупованого Донбасу: любиш Росію - їдь у Росію
​Зеленський - жителям окупованого Донбасу: любиш Росію - їдь у Росію
Модуль більшої вартості: чому не все так просто з безплатною оцінкою житла
Модуль більшої вартості: чому не все так просто з безплатною оцінкою житла
Готується звільнення начальника поліції Києва, - джерела
Готується звільнення начальника поліції Києва, - джерела
Помер Євген Марчук
Помер Євген Марчук
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ анонсувало 1,5 млн доз AstraZeneca від Німеччини

Ляшко сказав дзвонити на гарячу лінію, "якщо хтось не дає другу дозу".

МОЗ анонсувало 1,5 млн доз AstraZeneca від Німеччини
Фото: EPA/UPG

Україна завершує переговори з Німеччиною про отримання 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу, яку в липні 2021 року пообіцяла канцлер Ангела Меркель.

Про це в ефірі "1+1" розказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Сьогодні 6 млн доз вакцини є в кабінетах щеплення і центрах масової вакцинації, в тому числі і вакцина AstraZeneca. 125 тисяч доз є на залишках з попередніх поставок, плюс ми отримали вже 500 тисяч допомоги від Данії. Зараз завершуються перемовини про півтора мільйона доз вакцини AstraZeneca від Німеччини", - сказав він.

За його словами, вакцини в Україні достатньо, і "якщо хтось не дає другу дозу", потрібно скаржитися на гарячу лінію 0-800-602019. "Це не системний збій, це людський фактор в конкретному місці", - запевнив Ляшко.

Міністр сказав, що загальний обсяг поставки вакцини у серпні становитиме 5 млн доз.

Нагадаємо, що на початку вакцинальної кампанії щеплення в Україні робили вакциною AstraZeneca індійського виробництва (CoviShield). Пізніше індійський виробник припинив постачання цієї вакцини, і друге щеплення AstraZeneca почали робити препаратом з корейських чи європейських заводів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також