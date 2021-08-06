МОЗ анонсувало 1,5 млн доз AstraZeneca від Німеччини

Ляшко сказав дзвонити на гарячу лінію, "якщо хтось не дає другу дозу".

Україна завершує переговори з Німеччиною про отримання 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу, яку в липні 2021 року пообіцяла канцлер Ангела Меркель.

Про це в ефірі "1+1" розказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Сьогодні 6 млн доз вакцини є в кабінетах щеплення і центрах масової вакцинації, в тому числі і вакцина AstraZeneca. 125 тисяч доз є на залишках з попередніх поставок, плюс ми отримали вже 500 тисяч допомоги від Данії. Зараз завершуються перемовини про півтора мільйона доз вакцини AstraZeneca від Німеччини", - сказав він.

За його словами, вакцини в Україні достатньо, і "якщо хтось не дає другу дозу", потрібно скаржитися на гарячу лінію 0-800-602019. "Це не системний збій, це людський фактор в конкретному місці", - запевнив Ляшко.

Міністр сказав, що загальний обсяг поставки вакцини у серпні становитиме 5 млн доз.

Нагадаємо, що на початку вакцинальної кампанії щеплення в Україні робили вакциною AstraZeneca індійського виробництва (CoviShield). Пізніше індійський виробник припинив постачання цієї вакцини, і друге щеплення AstraZeneca почали робити препаратом з корейських чи європейських заводів.