У Моршині з 20 червня не фіксували жодного нового інфікованого коронавірусом

У Моршині, що на Львівщині, з 20 червня не фіксували жодного нового захворілого на коронавірус. У місті повністю вакциновано 66% дорослого населення, а хоча б однією дозою – 72,4%, повідомили на сторінці МОЗ у Facebook.

"90% від усіх вакцинованих щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty)", – зазначили в міністерстві.

У квітні в курортному Моршині стартував пілотний проєкт МОЗ щодо вакцинації більшості населення. Місто звернулося до уряду з пропозицією почати позапланову колективну вакцинацію жителів та працівників санаторно-курортних закладів.

За місяць проєкту в місті щепили першою дозою 61% дорослого населення.