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У Моршині з 20 червня не фіксували жодного нового інфікованого коронавірусом

Пілотний проєкт колективної вакцинації було запущено у квітні. 

У Моршині, що на Львівщині, з 20 червня не фіксували жодного нового захворілого на коронавірус. У місті повністю вакциновано 66% дорослого населення, а хоча б однією дозою – 72,4%, повідомили на сторінці МОЗ у Facebook.

"90% від усіх вакцинованих щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty)", – зазначили в міністерстві. 

У квітні в курортному Моршині стартував пілотний проєкт МОЗ щодо вакцинації більшості населення. Місто звернулося до уряду з пропозицією почати позапланову колективну вакцинацію жителів та працівників санаторно-курортних закладів. 

За місяць проєкту в місті щепили першою дозою 61% дорослого населення. 

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