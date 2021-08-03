В Україні за добу виявили 827 нових випадків ковіду і зробили понад 125 тис. щеплень

У понеділок, 2 серпня, в Україні зафіксовано 827 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 68 дітей та 26 медпрацівників.

За повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора госпіталізовано 334 особи, від коронавірусу одужали 533 пацієнти, 26 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 254 361 особа, одужали від коронавірусу 2 187 703 людини, від ускладнень захворювання помер 52 981 пацієнт.

МОЗ повідомляє, що 2 серпня від коронавірусу вакцинована 125 161 людина. Одну дозу отримали 70 344 людини, повністю імунізовані - 54 817 людей.

Щеплення проводилось 751 мобільною бригадою з імунізації, 2 174 пунктами щеплення та 251 центром вакцинації населення.

Найбільше щеплень - 49 155 - було зроблено препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Американську вакцину Moderna вчора отримав 40 651 українець.

Китайським препаратом CoronaVaс було щеплено 27 844 людини, вакциною AstraZeneca - 7 511 осіб.

Вакцинацію препаратом Janssen не проводили.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 669 513 людей, з них одну дозу отримали 3 669 511 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 2 088 433 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 757 944 щеплення.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький упевнений, що Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих.