У Миколаєві виявили 4 випадки штаму "Дельта"

У всіх хворих стан задовільний, вони перебувають на самоізоляції.

В Миколаєві за минулу добу виявили чотири випадки небезпечного штаму коронавірусу "Дельта". Троє захворілих приїхали з відпочинку з Туреччини, один - з Росії.

Про це у Facebook заявив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

“На жаль, хвороба не відступає. Сьогодні стало відомо, що в Миколаєві виявили 4 випадки небезпечного штаму коронавірусу "Дельта". Троє захворілих приїхали з відпочинку з Туреччини, один з Росії. У всіх стан задовільний, знаходяться на самоізоляції”, - написав чиновник.

Він нагадав, що медична та наукова спільноти наполягають на необхідності вакцинації. Це зменшить навантаження на медичну систему та дозволить кожному вакцинованому або не захворіти взагалі, або перенести хворобу з меншими для здоров'я ризиками.

Станом на 28 липня в Україні лабораторно підтвердили 17 випадків дельта-штаму коронавірусу.

Штам коронавірусу дельта небезпечний тим, що поширюється так само легко, як вітрянка та кір, а його переносниками можуть бути не тільки не щеплені, а й повністю вакциновані люди.