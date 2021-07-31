Американська веслувальниця заявила, що їй огидно бачити "срібло" росіян на Олімпіаді-2020
Американська веслувальниця заявила, що їй огидно бачити "срібло" росіян на Олімпіаді-2020
«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
НАБУ показало відео погоні за авто СБУ, в якому перевозили суддю Чауса
НАБУ показало відео погоні за авто СБУ, в якому перевозили суддю Чауса
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Названо причину аварійної ситуації на російському модулі, який вивів з ладу МКС
Названо причину аварійної ситуації на російському модулі, який вивів з ладу МКС
Данилюк на своєму дні народження побився з Миловановим, - ЗМІ
Данилюк на своєму дні народження побився з Миловановим, - ЗМІ
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
Під будівлю СБУ приїхали декілька авто зі спецназом НАБУ
Під будівлю СБУ приїхали декілька авто зі спецназом НАБУ
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Миколаєві виявили 4 випадки штаму "Дельта"

У всіх хворих стан задовільний, вони перебувають на самоізоляції.

У Миколаєві виявили 4 випадки штаму "Дельта"
Віталій Кім
Фото: nikvesti.com

В Миколаєві за минулу добу виявили чотири випадки небезпечного штаму коронавірусу "Дельта". Троє захворілих приїхали з відпочинку з Туреччини, один - з Росії. 

Про це у Facebook заявив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

“На жаль, хвороба не відступає. Сьогодні стало відомо, що в Миколаєві виявили 4 випадки небезпечного штаму коронавірусу "Дельта". Троє захворілих приїхали з відпочинку з Туреччини, один з Росії. У всіх стан задовільний, знаходяться на самоізоляції”, - написав чиновник.

Він нагадав, що медична та наукова спільноти наполягають на необхідності вакцинації. Це зменшить навантаження на медичну систему та дозволить кожному вакцинованому або не захворіти взагалі, або перенести хворобу з меншими для здоров'я ризиками.

Станом на 28 липня в Україні лабораторно підтвердили 17 випадків дельта-штаму коронавірусу.

Штам коронавірусу дельта небезпечний тим, що поширюється так само легко, як вітрянка та кір, а його переносниками можуть бути не тільки не щеплені, а й повністю вакциновані люди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також