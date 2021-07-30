Штам ковіду дельта поширюється так само легко, як вітрянка, - ЗМІ

Цей варіант коронавірусу переносять не лише не щеплені, а й повністю вакциновані.

Штам коронавірусу дельта поширюється так само легко, як вітрянка та кір, а його переносниками можуть бути не тільки не щеплені, а й повністю вакциновані люди.

Про це йдеться у внутрішньому документі Центру США з контролю та профілактики захворювань (CDC), який опинився у розпорядженні американських ЗМІ.

Директор CDC Рошель Валенські підтвердила CNN справжність документа, про який вперше повідомляла The Washington Post.

"Я думаю, люди повинні розуміти, що ми тут не розганяємо паніку. Це серйозно", - сказала вона.

За словами Валенські, штам дельта - один з найбільш передаваних вірусів. Саме тому CDC рекомендує носити маски у приміщеннях і повністю вакцинованим. Вона наголосила, що всі у школах - учні, співробітники та відвідувачі - повинні постійно носити маски.

"Заходи, які нам потрібні, щоб взяти це під контроль - вони надзвичайні", - наголосила директор CDC.

У документі CDC стверджується, що варіант дельта передається приблизно так само, як вітрянка, і кожна заражена людина в середньому заражає вісім чи дев’ять інших. При цьому початковий штам ковіду був приблизно таким же заразним, як звичайна застуда, коли кожен заражений передавав вірус в середньому приблизно двом іншим людям.

Вальтер Оренштейн, який очолює Центр вакцин Еморі та ознайомлений із документом CDC, зазначив, що вакциновані мають удесятеро менші шанси важкого перебігу хвороби чи смерті та втричі менші ризики заразитися, ніж невакциновані.