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Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов

66-річна жінка та 16-річна дитина нещодавно повернулися з Росії.

Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Фото: kyivcity.gov.ua

Так званий "індійський" штам коронавірусу, який вважають заразнішим та агресивнішим, виявили в Україні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

У коментарі ТСН Данілов зазначив, що до Олександрівської лікарні госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину, які нещодавно повернулись з Росії. У них виявили штам коронавірусу "Дельта".

"У нас є чотири лабораторії, які можуть проявляти новий штам, дві приватних і дві державних. У нас немає самих тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ", - додав Данілов.

Секретар РНБО не виключив повного припинення сполучення з деякими країнами.

Сьогодні відбулося засідання РНБО, на якому обговорювали загрозу розповсюдження в Україні штаму коронавірусу "Дельта".

Раніше Міністерство закордонних справ порадило громадянам України уникати поїздок в Росію, Індію, Великобританію і Португалію через значне поширення у цих країнах штаму коронавірусу B.1.617.2, відомого як дельта або "індійський".

Нагадаємо, що в Росії перші випадки штаму дельта зафіксували в середині травня, а в середині червня він уже став домінуючим і призвів до сильного спалаху COVID-19.

За підрахунками Національної академії наук України, навантаження, яке створює "індійський" варіант коронавірусу на медичну систему у Росії, є набагато більшим, ніж в Україні під час весняного піку.

Цей штам агресивніший за бета ("південно-африканський") чи альфа ("британський") та виражається надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. Він в 1,6 раза заразніший, ніж штам альфа ("британський"), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

За оцінками ВООЗ, штам дельта виявили вже щонайменше у 92 країнах світу, і він поступово стає домінантним у світі.

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