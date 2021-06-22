Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Кілька регіонів України затягнула пилова завіса, у тому числі - Київ
Кілька регіонів України затягнула пилова завіса, у тому числі - Київ
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Комунальники почали демонтаж паркану на будівництві ЖК в Пущі-Водиці (додано фото)
Комунальники почали демонтаж паркану на будівництві ЖК в Пущі-Водиці (додано фото)
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
Сологуба завтра можуть звільнити з поста заступника голови НБУ
Сологуба завтра можуть звільнити з поста заступника голови НБУ
Уночі в Києві спалили автомобіль активістові, який бореться із незаконною забудовою
Уночі в Києві спалили автомобіль активістові, який бореться із незаконною забудовою
Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

РНБО збереться у середу для обговорення загрози "індійського" штаму COVID-19

"Українці втомились від карантинних обмежень, але ситуація дійсно загрозлива”.

РНБО збереться у середу для обговорення загрози "індійського" штаму COVID-19
Фото: facebook/Слуга Народу

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України в середу, 23 червня, збереться на засідання для обговорення загрози для України "індійського" штаму коронавірусу. 

Про це у Facebook повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

“Завтра планується нарада в РНБО, на якій одне з питань стосується саме загрози появи в Україні «індійського» штаму. Українці втомились від карантинних обмежень, але ситуація дійсно загрозлива”, - повідомив Радуцький.

На його думку, наразі потрібно розглянути наступні заходи:

  • Повернути обов’язкове ПЛР-тестування на кордоні (зокрема для українців, котрі повертаються з курортних напрямків – Туреччини, Єгипту тощо);
  • Посилити контроль щодо карантинних обмежень;
  • Максимально прискорити вакцинацію (у першу чергу представників груп, які за родом діяльності стикаються з великою кількістю людей - працівників транспортної галузі, громадського харчування, вчителів та інших);
  • Посилити аналітичну роботу, налагодивши централізований збір даних про всі випадки захворювання на COVID-19, визначивши більш та менш вразливі для вірусу групи населення; 
  • Продовжити інтенсивну підготовку опорних лікарень до четвертої хвилі.

“Поки у країні фіксуються рекордно низькі показники нових хворих на коронавірус, в нас є час підготувати лікарні: закупити необхідне обладнання, встановити кисневі станції, посилити команди лікарів. Дуже хочу, щоб все це нам не знадобилося, але бути наготові потрібно!” - написав Радуцький.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також