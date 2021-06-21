Нардепа Камельчука, який називав пандемію "змовою корпорацій", обрали доповідачем в ПАРЄ щодо ковіду

Народного депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука обрали спікером по темі Covid passes and certificates (ковід-паспорти та сертифікати) від політичної групи Європейської народної партії (EPP) у дебатах на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це сам Камельчук розповів у Facebook.

"Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку", - написав він.

Камельчук у грудні минулого року в ефірі телеканалу сказав, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки вважає цю хворобу "вигаданою".

"Ми на маємо висновків, яким можемо довіряти. Висновки по вакцині, які заслуговують на довіру, визначаються не одним днем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, і побічними ефектами - є вони чи немає. Ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, хтось каже про 50%, дехто вважає нормальним 30%... Для мене звучить навіть це ненормально. Питання: якщо у неї така ефективність, то що ж вона лікує і чи не шкодить?".

Витрати на закупівлю вакцин урядами різних країн, в тому числі в Україні, депутат назвав "пасткою", а пандемію - змовою корпорацій.

Це не єдина скандальна заява Камельчука. Також він говорив, що проституція призводить до втрати енергії в усій країні. "Проституція - вона забирає енергію в жінки, яка цим займається і вона не додає енергії чоловікові, який іде до такої жінки. Це в ведичних науках написано", - сказав він.